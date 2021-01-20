İdmanocağı Spor Kulübünün 100. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
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İdmanocağı Spor Kulübünün 100. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

20.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:44

Trabzon'da, 20 Ocak 1921'de kurulan ve Trabzonspor'un kuruluşunda yer alan İdmanocağı Spor Kulübünün 100'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon'da, 20 Ocak 1921'de kurulan ve Trabzonspor'un kuruluşunda yer alan İdmanocağı Spor Kulübünün 100'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri gözetilerek düzenlenen törene, İdmanocağı Kulübü Başkanı Vehbi Serdar Arz, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Trabzon Şube Başkanı Cahit Erdem, sarı-kırmızılı kulübün eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve kulübe gönül veren taraftarlar katıldı.

Kulüp yöneticileri ile sporcular tarafından Atatürk Anıtı'na Trabzonspor ile İdmanocağı kulüplerinin çelenklerinin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

İdmanocağı Spor Kulübü Başkanı Arz, burada yaptığı konuşmada, 20 Ocak 1921 tarihinde temel taşları koyulan ve bir spor hareketi olarak doğan İdmanocağı Spor Kulübünün, bugün binlerce insanın gönlüne girmeyi başaran tarifsiz bir tutku haline geldiğini söyledi.

"Bizler 100 yıllık bu spor hareketinin bugünkü temsilcileri olarak geçmişten günümüze ulaşan bu şanlı birikimi gelecek yüzyıllara taşımaya hazırız." ifadesini kullanan Arz, şunları kaydetti:

"Ne mutlu bize ki yakılan bu sonsuzluk ateşini taşıma şerefine nail olduk. Büyük camiamız, Trabzon şehrini ve ülkesini sporun her alanında başarı ile temsil ederek onurlandırmıştır. Gelecek ocaklı nesillerin de gerek kentimize, gerekse de ulusumuza her alanda katkı vermeye devam edeceğine olan inancımız tamdır. Yönetim kurulumuz, kulübümüzün 100'üncü yılını, dünyayı saran salgın şartlarına uygun biçimde, yıl boyunca sportif, sanatsal, sosyal ve kültürel anlamda yapacağı bir dizi etkinlikle kutlayacaktır. Bu duygularla şahsım ve yönetim kurulum adına İdmanocağı Spor Kulübümüzün 100'üncü yılını kutluyor, geçmişte emeği geçip ebediyete intikal edenlere rahmet, aramızda olanlara da sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Tören, etkinliğe katılanların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

İdmanocağı Spor Kulübünün 100. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
İdmanocağı Spor Kulübünün 100. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
İdmanocağı Spor Kulübünün 100. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
İdmanocağı Spor Kulübünün 100. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu

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