Trabzon'da hırsızlık iddiası ile iki kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzon'da hırsızlık iddiası ile iki kişi tutuklandı

27.11.2020 09:31 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:34
Trabzon'da hırsızlık iddiası ile iki kişi tutuklandı

Trabzon'da iki evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Trabzon'da iki evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Arsin İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde iki ayrı eve girilerek iki televizyonun çalınması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Ö.E, C.K. ve A.E, Araklı ve Arsin ilçelerinde yakalandı.

Şüphelilerden Ö.E. ve C.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
'Bir tek cümle söyleyeceksiniz' diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
"Bir tek cümle söyleyeceksiniz" diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

İlgili Haberler

Adana'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı
Adana'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı
Hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı
Hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı
Kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Kenan Işık Enes Batur Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Christian Luyindama
Tüm Haberler Terör Antalya Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da hırsızlık iddiası ile iki kişi tutuklandı - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 09:34:35. #1.15#
title