Trabzon'da "Bölgenin Altın Sağılan İneği Jersey Çalıştayı" düzenlendi

07.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:32

Trabzon'da, "Bölgenin Altın Sağılan İneği Jersey Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği Trabzon Şubesince, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, jersey inek ırkının önemi, mevcut durumu ve geleceği konuşuldu.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Eseceli, çalıştayda, jersey ırkına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Süt ile damızlık çiftlikleri arasındaki ayrımın da iyi bilinmesi gerektiğini ifade eden Eseceli, Hollanda gibi diğer ülkelerdeki hayvancılıkların çok farklı olmadığını, sadece oralardaki çiftliklerin sınıflandırıldığını anlattı.

Eseceli, söz konusu projede de bu ayrımın yapılmasının önemli olduğunu belirterek, "Ülke olarak üretmek zorundayız. Trabzon olarak da jersey ırkını geliştirmek ve üretmek zorundayız." dedi.

Trabzon için en uygun ırkın jersey olduğunu belirten Esecelli, bu ırkının beslenmesi ve önemi hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Trabzon Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erol Sayın da ırkın geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "İlimizin marka değeri olan Trabzon tereyağı ve hamsiköy sütlacının kalitesinin sürdürülebilirliği jerseyin sütüne bağladır." diye konuştu.

Jersey ırkının Trabzon ve bölge için önemli olduğunu vurgulayan Sayın, bu ırkın artırılmasına yönelik yapılabilecekler hakkında sunum yaptı.

Kaynak: AA