Trabzon'da 3 kişiyi yaralayan şahıs operasyonla alındı Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen silahlı olayda 3 kişiyi yaralayan H.B., emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla alındı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen silahlı olayda 3 kişiyi yaralayan H.B., emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin İstiklal Caddesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen olayda 3 kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralılar T.K., E.A. ve E.B. Haçkalıbaba Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren şüpheli H.B. ise teslim olamamak için direndi. Olay yerine özel harekat ekipleri gelirken şahsı ikna çabaları 1.5 saat sürdü. Emniyet güçlerinin yaptığı operasyonla şahsı teslim aldı.

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, olay sonrası yaptığı kısa açıklamada, "Yaralama olayının sanığının arkadaşlarımızın çabasıyla alındı ve işlemleri için emniyete götürülüyor. Olayla ilgili daha sonra bilgilendirme yapacağız" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA