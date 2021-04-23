Son dakika haberi | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Son dakika haberleri: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, üstü açık otobüsle kenti dolaşarak bando takımı eşliğinde çocukların bayramını kutladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, üstü açık otobüsle kenti dolaşarak bando takımı eşliğinde çocukların bayramını kutladı.

Salgın dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kutlama yapılamaması üzerine bando takımı eşliğinde kenti gezen üstü açık otobüsten anonslar ve şarkılarla Trabzonluların ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla evlerinin balkonlarına ve pencerelere çıkan vatandaşlar ise otobüsten çalınan parçalara eşlik ettiler.

Zorluoğlu, salgın dolayısıyla kutlama yapılamadığını belirterek, belediye olarak evlerindeki çocuklara ve vatandaşlara 23 Nisan coşkusunu bir nebze de olsa yaşatmak adına mahallelerde bando konserleri ve animasyon gösterileri düzenlediklerini söyledi.

Çocukların yanı sıra her yaştan vatandaşın camlarda ve balkonlarında konserlere eşlik ettiğini aktaran Zorluoğlu, "İnşallah bu zor günleri en kısa sürede aşarak egemenliğimizin ilanını ve çocuklarımızın bayramını daha coşkulu programlarla bir arada kutlamayı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik