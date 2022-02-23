Trabzon Arsin OSB'de "Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma ve Satış" Eğitimi - Haberler
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Trabzon Arsin OSB'de "Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma ve Satış" Eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Trabzon Arsin OSB'de

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (DKİB) ve Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen "Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma ve Satış" konulu eğitim Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde yapıldı.

TRABZON (İHA) - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (DKİB) ve Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen "Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma ve Satış" konulu eğitim Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde yapıldı.

Eğitime, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dursun Ali Sakarya, Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği Mevzuat- Uygulama ve Üye İşlemleri Şube Müdürü Ekrem Altun, firma sahipleri, yöneticiler ve bölge çalışanları katıldı.

Dış Ticaret Danışmanı Murat Odacı'nın sunumlarıyla "Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma ve Satış" konulu eğitim seminerinde katılımcılara, ihracatta öne çıkan pazarlar ve pazar araştırması konularında bilgi verildi.

Eğitimin sonunda açıklamalarda bulunan, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dursun Ali Sakarya, uluslararası ticaretin önemine değinerek, "Rekabet koşullarının giderek zorlaştığı günümüzde, firmalar gelişimlerini hızlandırmak için ihracata yöneliyor. Verimli bir ihracat içinse pazar araştırması olmazsa olmaz. Bu anlamda yaptığımız eğitimin, yurt dışı pazarlarda müşteri bulma, uluslararası müşterilerin beklentilerini karşılayabilme, doğru pazar, doğru hedef prensiplerinin belirlenmesi açısından firmalarımıza önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Destek ve iş birliklerinden ötürü Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne ve de eğitimimize iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON

Trabzon Arsin OSB'de Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma ve Satış Eğitimi

Trabzon Arsin OSB'de Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma ve Satış Eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Organize Sanayi Bölgesi, Ali Sakarya, Trabzon, Ekonomi, Haberler

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