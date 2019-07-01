Trabzon'a transfer olan John Obi Mikel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bordo-mavili takım, John Obi Mikel'ı 2+1 yıllığına transfer etti. Nijerya Milli Takımında top koşturan başarılı topçunun Trabzon'a transferi sosyal medyada büyük beğeni topladı.John Obi Mikel boyu, kariyeri, hayatı haberimizde…

JOHN OBİ MİKEL KİMDİR?

Nijeryalı futbolcu, 22 Nisan 1987 yılında Nijerya'nın Jos kentinde dünyaya geldi. 32 yaşında ve 1,88 metre boyunda olan yıldız futbolcu, temelde ön liberoda olmasına rağmen; merkez orta saha ve on numara mevkilerinde de etkili olabiliyor. Nijerya'da Plateau United takımında keşfedilen Mikel, 2004 yılında Norveç'in Lyn kulübünün kadrosuna dahil oldu.

ÇİN'İN TJ TEDA TAKIMINA TRANSFER OLDU

Başarılı oyunuyla İngiliz kulüplerinin dikkatini çeken Obi Mikel, 2006 yılında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye dahil oldu. 2017 yılına kadar 11 sezon boyunca İngiliz devi Chelsea'de büyük beğeni toplana futbolcu, 2017 kışında Çin'in TJ Teda takımına transfer oldu. 2 yıl süren Çin serüveni sonrası Obi Mikel, 2019 yılında İngiltere'ye geri dönerek Middlesbrough ile sözleşme imzaladı. Mikel, geçtiğimiz sezon Middlesbrough formasıyla 19 maçta sahaya çıkarken 1 gol attı.

Futbolcu, Olga Diyachenko ile evli ve ikiz kız çocukları bulunuyor.