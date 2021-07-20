Toyota, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik TV reklamı yayımlamayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toyota, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik TV reklamı yayımlamayacak

Toyota, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik TV reklamı yayımlamayacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Toyota Motor, Tokyo Olimpiyatları ile alakalı televizyon reklamları yayımlamayacağını, Toyota Motor Corp. Başkanı Akio Toyoda'nın turnuvanın 23 Temmuz'daki açılış törenine katılmayacağını açıkladı.

Toyota Motor, Tokyo Olimpiyatları ile alakalı televizyon reklamları yayımlamayacağını, Toyota Motor Corp. Başkanı Akio Toyoda'nın turnuvanın 23 Temmuz'daki açılış törenine katılmayacağını açıkladı.

Toyota Baş İletişim Müdürü Nagata Jun, düzenlediği basın toplantısında, firmanın Tokyo Oyunlarına yönelik hazırladığı ve turnuvada yarışacak bazı sporcuların rol aldığı TV reklam filmini yayımlamayacaklarını söyledi.

Turnuvanın "çeşitli sebeplerle" destek kazanması daha zor bir etkinlik haline evrildiğini kaydeden Nagata, Toyota Motor Corp. Başkanı Akio Toyoda'nın da turnuvanın Cuma günü Ulusal Stadyum'daki açılış törenine katılmayacağını dile getirdi.

Nagata, "Sporcuları tam anlamıyla destekliyoruz ve araç tedariki ve diğer bazı yollarla oyunlara katkıda bulunuyoruz." dedi.

Japon firma, turnuva kapsamında araç ve teknolojilerinin tanıtımının yapılacağı etkinlikleri de iptal edecek.

???????Kyodo ajansına göre Japon firma, yüzde 90'ından fazlası yakıt hücreli ve elektrik motorlu 3 bin 340 araç tedarik edecek.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, 23 Temmuz'da başlayacak olimpiyatlara Mart 2020'de Japonya dışından, önceki hafta ise Japonya içinden seyirci kabul etmeyeceği kararını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Deniz Akkaya Gelinim Mutfakta
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Mehmet Topal Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Toyota, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik TV reklamı yayımlamayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 06:09:07. #1.14#

title