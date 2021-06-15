Toyota'nın yeni Finans Direktörü Nilgün Aydın Türkücü oldu
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Toyota'nın yeni Finans Direktörü Nilgün Aydın Türkücü oldu

Toyota'nın yeni Finans Direktörü Nilgün Aydın Türkücü oldu
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'de Finans Direktörlüğü görevine Nilgün Aydın Türkücü getirildi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'de Finans Direktörlüğü görevine Nilgün Aydın Türkücü getirildi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Türkücü, 2004-2007'de BDO Türkiye'de kıdemli denetçi olarak çalıştıktan sonra, News Outdoor Türkiye'de bütçe ve raporlama müdürü olarak görev yaptı.

2009 yılından itibaren Renault Grubu'nda finansal raporlama ve kontrol, iç denetim, müşteri kredileri, vergi ve muhasebe fonksiyonlarının yöneticiliklerini üstlenen Türkücü, son 5 yılda yine aynı grupta mali işler direktörlüğü görevinde bulundu.

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümü mezunu olan Nilgün Aydın Türkücü, evli ve ikiz çocuk annesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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