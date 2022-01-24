TOYOTA GAZOO Racing WRC sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı

Toyota GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı, yeni GR Yaris Rally1 yarış aracıyla 2022 WRC sezonunun açılış yarışında başarılı bir başlangıca imza attı.

Toyota açıklamasına göre, Monte Carlo'da gerçekleştirilen ilk rallide Sebastien Ogier ikinci sırayı alarak podyum elde etti. Bununla birlikte Kalle Rovanpera da dördüncülüğü alarak takıma puanlar getirdi.

Ogier, efsanevi ralli yarışında dokuzuncu galibiyetini almaya çok yakındı ve tüm hafta sonu boyunca ilk sıra için mücadele etti. Sondan bir önceki etapta yaşadığı lastik patlama sorunu, 24,6 saniyelik farkı 9,5 saniyeye düşürdü.

Son etapta tüm performansını ortaya koyan Ogier, hatalı kalkış yapması nedeniyle 10 saniye ceza aldı ve ralliyi de liderin sadece 10,5 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı. Etkileyici bir dördüncülük elde eden Rovanpera rallide her geçen gün temposunu artırdı ve ralli sonundaki Güç Etabı da dahil olmak üzere üç etap kazandı.

GR Yaris Rally1 ile yarışan üçüncü pilot Elfyn Evans da Cumartesi günü yol dışına çıkıp 20 dakika kaybedene dek liderlik mücadelesi içerisindeydi. Yüksek performansını Güç Etabı'na taşıyan Evans, burada ikinci olarak Toyota'nın bu etapta ilk iki sırada yer almasına katkı sağladı.

WRC'nin bu sezonki açılış yarışında Toyota'nın üç pilotu da etaplar kazanabileceğini gösterdi ve GR Yaris Rally1 17 etabın 9'unda en hızlı zamana imza attı. Hibrit motorların rallinin en üst seviyesinde ilk kez kullanılmaya başlandığı yarışta, Toyota dayanıklılığını ve yüksek performansını ortaya koymayı başardı.

TGR WRC Challenge Programı sürücüsü Takamoto Katsuta da üçüncü kez üst üste Monte Carlo rallisinde finişe ulaşma başarısı gösterdi ve genel klasmanda sekizinci oldu. Böylece yeni kurulan TOYOTA GAZOO Racing WRT Next Generation takımına ilk puanlarını kazandırdı.

WRC sezonunun ikinci yarışı, 24-27 Şubat tarihleri arasında tam kış şartlarında, kar ve buz üzerinde yapılacak İsveç Rallisi olacak. Bu yılki yarış biraz daha kuzeye taşınarak Umea mezkezli düzenlenecek. Bu da takımlar ve pilotlar adına yeni bir mücadele olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takım kaptanı Jari-Matti Latvala galibiyete çok yakın olduklarını belirterek, "Hafta sonu için en önemli nokta aracın kazanabilecek kapasiteye sahip olduğunu kanıtlamasıydı. Araç güvenilir olduğunu da gösterdi. Bu sayede geleceğe ve sezonun geri kalanına olumlu bakmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.