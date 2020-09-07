Tourist Cell Turkey, Türkiye'ye gelen turistlerin hayatını kolaylaştıracak Tatil uygulaması Tourist Cell Turkey tur hizmeti, araç, ev, yat kiralama ve güvenli alışveriş gibi tatilde ihtiyaç duyulabilecek tüm hizmetleri Türkiye'ye gelen turistlerle buluşturacak, işletmelere ve ekonomiye katkı sağlayacak.

Dünya'da ilk özelliği taşıyan uygulama Türkiye'den. Turistlerin gereksinimi olan internet ve iletişim ihtiyaçlarına ucuz, sorunsuz ve tek tuşla çözüm sunacak tatil uygulaması Tourist Cell Turkey; tur hizmeti, araç, ev, yat kiralama ve güvenli alışveriş gibi tatilde ihtiyaç duyulabilecek tüm hizmetleri Türkiye'ye gelen turistlerle buluşturacak, işletmelere ve ekonomiye katkı sağlayacak.

Yurtdışına yapılan seyahatlerde internete erişim zorluğu ve internet kullanım ücretlerinin yüksek olması önemli sorunların başında geliyor. Dünya'da ilk özelliği taşıyan ve bu kritik soruna çözüm sunmak amacıyla geliştirilen Tourist Cell Turkey tatil uygulaması, Türkiye'ye gelen turistlerin resmi yerel hat sahibi olmasını sağlayarak, internet başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını kolayca satın almalarına olanak sunacak. Bir turistin en temel gereksinimi olan iletişim ihtiyacını kendisine sağlanan yerel hat üzerinden çözen Tourist Cell Turkey tatil uygulaması, en ucuz internet paketi garantisine ek olarak kesintisiz, yerel, güvenli ve en ucuz iletişimi vaat ediyor. Tourist Cell Turkey, internet hizmetinin yanı sıra tur hizmeti, araç, ev, yat kiralama, güvenli alışveriş ve döviz alma gibi tatilde ihtiyaç duyulabilecek tüm ürün ve hizmetleri de sabit ve güvenilir tek fiyat garantisi ile Türkiye'ye gelen turistlerle buluşturuyor.

TÜM İHTİYAÇLAR İÇİN TEK UYGULAMA

Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin her yerini dolaşan turlara güvenli, kaliteli ve en ucuz fiyatlarla ulaşılmasını sağlayan tatil uygulaması Tourist Cell Turkey; araç, ev, yat, e-bisiklet, motorsiklet, VIP araçlar gibi tatilde ihtiyaç duyulabilecek tüm taşıt kiralama işlemlerinin de ucuz, sorunsuz ve tek tuşla yapılmasına olanak sunuyor. Uygulama, döviz alma ve satma işlemlerinin konaklanan otelde döviz bürosu temsilcisiyle gerçekleştirilmesini de sağlıyor. Uygulama ayrıca mevcut indirimlerden faydalanma, çekiliş kazanma, en yakın harita, acil numaralar, ülke ve şehir tanıtımları gibi faydalı bilgileri de kullanıcısıyla buluşturuyor.

OTELE TESLİM İMKANI

Turistler, uygulamaya kayıt olmalarının ardından anında 2 GB hediye internete kavuşurken, en uygun fiyat garantisiyle 25 Euro'luk pakette 750 dakika ve 250 SMS kullanma hakkına sahip oluyor. Turistler Türkiye'ye gelmeden önce Turist Cell Turkey internet sitesinden ve uygulamasından kayıt oluşturup sim kartlarını kalacakları noktaya yönlendirebiliyor, otellerinden teslim alabiliyor. Ayrıca turistler havaalanlarında, gümrük gemilerinde, ülkesindeki ve Türkiye'deki seyahat acentelerinde, anlaşmalı iş yerlerinde ve turistik noktalar üzerinden de sim kartlarına kolayca ulaşabiliyorlar.

Halil Canbolat: "Dünya'da ilk özelliği taşıyan uygulamaya Türkiye adına imza attığımız için mutluyuz"

Türkiye'ye gelecek turistlerin hayatını kolaylaştıracak uygulama ile ilgili bilgi veren Tourist Cell Turkey CEO'su Halil Canbolat: "Dünya'da ilk özelliği taşıyan uygulamaya Türkiye adına imza attığımız için mutluyuz. Uygulama ile bir turistin tatil boyunca başta internet ihtiyacı olmak üzere tüm ihtiyaçlarına tek tuşla en hızlı çözümü sunmayı amaçlıyoruz. Tatil yapmanın ne kadar değerli ve özel olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle hayata geçirdiğimiz Tourist Cell Turkey uygulaması ile tatildeki her ana değer katıyoruz. İnternet hizmetinin yanı sıra tur hizmeti, araç, ev, yat kiralama, güvenli alışveriş ve döviz alma gibi tatilde ihtiyaç duyulabilecek tüm ürün ve hizmetleri en ucuz fiyat ve güven garantisiyle Türkiye'ye gelen turistlerle buluşturarak, işletmelere ve ekonomiye de katkı sunuyoruz." dedi.