Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 16. turu maçlarında Tottenham, RB Leipzig takımını konuk edecek. Lig'de B Grubunda yer alan Tottenham, son beş maçta sadece iki yenilgi aldı, Leipzig ise iki galibiyet elde etti. Peki, Tottenham - RB Leipzig maçı saat, kaçta, hangi kanalda? Tottenham - RB Leipzig maçı muhtemel 11'i...
Premier Lig'in başarılı takımlarından Tottenham, 19 Şubat Çarşamba akşamı, Bundesliga'dan Leipzig'i evinde karşılayacak. Şampiyonlar Ligi 16. turunda neler olacak merak ediliyor. Tottenham Hotspur Stadium'da gerçekleşecek maçın hakemi kim? UEFA'da 8 grupta 32 takım mücadele edecek. İşte, Tottenham - RB Leipzig maçı detayları...
TOTTENHAM - RB LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Bundesliga temsilcisiLeipzig, G grubunda 11 puan ile zirvede görünüyor. Tottenham - RB Leipzig karşılaşması 19 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'de gerçekleşecek ve maç, beIN Spors 1'den canlı olarak aktarılıyor.
TOTTENHAM - RB LEİPZİG MAÇI HAKEMİ
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak UEFA'nın heyecan yaratan maçının hakemliğini başarılı spor adamı Cüneyt Çakır yönetecek.
TOTTENHAM - RB LEİPZİG MAÇI MUHTEMEL 11'İ
İki takımda da sakatlar ve cezalılar bulunuyor. B grubunun ikincisi Tottenham'da; Moussa Sissoko, Erik Lamela, Harry Kane, Heung-Min Son, Juan Foyth isimler forma giyemeyecek. RB Leipzig takımında da; Kevin Kampl, Willi Orban, Dayot Upamecano, Tyler Adams, Ibrahima Konate 16. tur maçında sahada olamayacak.
Tottenham: Lloris, Aurier, Sanchez, Alderweireld, Tanganga, Winks, Ndombele, Lo Celso, Bergwijn, Alli, Lucas.
RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angelino, Laimer, Haidara, Forsberg, Sabitzer, Werner, Schick.