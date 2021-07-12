Tosuncuk'un ifadesinden yeni detaylar: Bitcoin'e yatırım yaptım ve paramı 10'a katladım

Çiftlik Bank ile arkasında binlerce mağdur bırakan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ifadesindeki yeni detaylar ortaya çıktı. Çiftlik Bank'tan raporlarda yazıldığı gibi 1 milyar 139 milyon lira değil, 1.5 milyar lira topladığını belirten Aydın, Bitcoin'e yatırım yaptığını söyledi. Aydın, "Yatırım yaptığım tarihten bu güne, Bitcoin 10 kat daha değer kazanmıştır. Bu da raporda iddia edilen 2 milyar 971 milyon 905 bin liralık ödemeyi kat ve kat karşılamaktadır" dedi.

Brezilya'da teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ifadesinde Çiftlik Bank mağdurlarından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarında belirtilen miktardan çok daha fazlasını topladığını anlattı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Aydın yatırım yaptığı Bitcoin'den kazandığı paranın da SPK raporlarında Çiftlik Bank'ın toplam kâr döngüsü olarak geçen 2 milyar 971 milyon liranın "kat kat" üstünde olduğunu söyledi.

322 MİLYON LİRA NEREDE?

Aydın, "Tespiti yapılan 322 milyon 642 bin liralık para açığı nereden kaynaklanıyor, bu paraya ne oldu?" sorusuna şu cevabı verdi: "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı raporunda belirtilen yatırım yapan üyelerden toplanan para miktarı, bu paralardan üyelere geri dağıtılan para miktarı, şirket sermayelerinde kullanılan para miktarı güncel değildir. Bu nedenle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı hesaplamalar yanlıştır. Hatırladığım kadarıyla yatırım yapan Çiftlik Bank oyunu üyelerinden 1 milyar 500 milyon liraya yakın para toplandı ve 850 milyona yakın para üyelere oyun kazancı dağıtıldı. Ayrıca biz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı raporunu tamamlamadan bizim hakkımızda saadet zinciri ile dolandırıcılık yaptığımız yaftasını yaptığından saadet zinciri olmadığımı kanıtlamak için üyelik alımımızı durdurduk.

"322 MİLYON BITCOIN'DE"

Hakkımda yakalama kararı çıkartılınca kalan iadeleri yapamadım. Ayrıca tespiti yapılan 322 milyon 642 bin liralık mahiyeti belli olmayan para iddiasıyla ilgili ben bu parayı diğer yurtdışı şirketlerinin kurulumunda Bitcoin cihazlarının alımı ve tesislerinin kurulumunda kullandım. Bu para güncel miktar değildir. Bu paradan daha fazlasını kullandım." dedi.

BITCOIN KAZANCI

Mehmet Aydın'ın Bitcoin yatırımlarına dair ifadeleri ise hem neden teslim olduğuna hem de mevcut ekonomik gücüne dair önemli ipuçları veriyor. Bu ifadeler aynı zamanda "Parası bittiği için mi geldi?" sorusuna da cevap niteliğinde.

Bu konudaki ifadeleri şöyle:

"Çiftlik Bank oyununun net bir kazanç vaadi bulunmamaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı raporunda belirtilen 2 milyar 971 milyon 905 bin liralık rakama sistemin bugünden itibarıyla kapatılarak tüm üyelere kazançlarıyla birlikte anaparalarının bir yıl boyunca ödenmesi neticesinde ulaşılmaktadır. Sözleşmemizde sistem kapatıldıktan sonra kazançtan elde edilen gelirin ödenmeyeceğine, sadece anaparanın ödeneceğine dair bir husus bulunmaktadır. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevlileri ülkemizde ve Paraguay'da kurmuş olduğum Bitcoin üretim tesislerini kayda almamıştır. Hatta o dönemde Çiftlik Bank organizasyonu içerisinde kurulan Akhisar çiftliğinde bulunan Bitcoin üretim tesisine davet ettiğim halde gelmemişlerdir. Ayrıca yatırım yaptığım tarihten bu güne, Bitcoin 10 kat daha değer kazanmıştır. Bu da raporda iddia edilen 2 milyar 971 milyon 905 bin liralık ödemeyi kat ve kat karşılamaktadır. Ancak üyelere kesinlikle sistem üzerinden bu miktarda kâr vaadinde bulunmadım."