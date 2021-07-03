Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak
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Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak

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Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın, teslim olduğu Brezilya'dan Türkiye'ye getiriliyor. 22:30'da Türkiye'de olacağı ifade edilen Tosuncuk'un 4 gün gözaltına tutulacağı öğrenildi.

Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme para yatıran çok sayıda kişi mağdur olduğu gerekçesiyle 2018'de yargı yoluna başvurdu. Sistemin kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ise, kurduğu sistem üzerinden topladığı paraların bir kısmıyla yurt dışına firar etti. 2 yıllık firarın ardından Mehmet Aydın, Brezilya'da Türk Konsolosluğu'na teslim oldu.

22.30'DA TÜRKİYE'DE OLACAK

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Mehmet Aydın'ı taşıyan uçağın 09.50 sıralarında yola çıktığını ve saat 22.30'da Türkiye'de olacağını söyledi. Çataklı, "1 Temmuz'da Brezilya'daki başkonsolosluğumuza başvurarak teslim olmuştu. Hemen irtibata geçildi. Interpol dairesinden bir ekip de Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldı. Bugün sabah 09.50 saatlerinde onu getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30'da Türkiye'de olacak." dedi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Çataklı'nın açıklamasının ardından Türkiye'ye teslim edilmek için yola çıkan Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar da geldi. Görüntülerde Türk yetkililerin Tosuncuk'un üst aramasını yaptığı ve uçakta oturduğu anlar yer alıyor.

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın gözaltı süresi belli oldu

4 GÜN GÖZALTINDA KALACAK

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesi ardından 4 gün gözaltında tutulacağı öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nca verilen gözaltı süresi boyunca sorgulanacak olan Aydın'ın süre ardından hakkındaki işlemler başlatılacak.

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