Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulan Tosuncuk'la ilgili karar güvenlik gerekçesiyle alınmış
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Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulan Tosuncuk'la ilgili karar güvenlik gerekçesiyle alınmış

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Binlerce kişiyi dolandırıp milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan ve yıllarca süren firarın ardından tutuklanan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın Maltepe Cezaevi'nde olması gerekirken Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevine konulması dikkat çekti. Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı, cezaevi seçiminde dava ve soruşturmaların yürütüldüğü İstanbul iline yakınlık durumunun da göz önüne alındığı öğrenildi.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda olması beklenirken yüksek güvenlik gerekçesiyle Edirne Cezaevi'ne konulduğu ortaya çıktı.

Tosuncuk, Maltepe'den Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledilmişti! Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı ortaya çıktı

MALTEPE GÖREVLİLERİ "TOSUNCUK"U EDİRNE'YE GÖTÜRDÜ

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanan Mehmet Aydın, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince Maltepe Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı'na götürüldü.

Cezaevinin Maltepe olacağı düşünülürken Aydın buradan jandarma görevlileri eşliğinde yola çıkarılarak Edirne F Tipi Yüksel Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Tosuncuk, Maltepe'den Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledilmişti! Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı ortaya çıktı

İŞTE NEDENİ

Mehmet Aydın'ın Edirne'deki cezaevine götürülmesi noktasında güvenlik gerekçesiyle böyle bir kararın aldığı öğrenilirken, cezaevi seçiminde dava ve soruşturmaların yürütüldüğü İstanbul iline yakınlık durumu da göz önüne alındı.

Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulan Tosuncuk'la ilgili karar güvenlik gerekçesiyle alınmış
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