TÖSSFED Başkanı Birol Aydın: Tarih yazan sporcularımızı tebrik ediyorum
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TÖSSFED Başkanı Birol Aydın: Tarih yazan sporcularımızı tebrik ediyorum

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın: Tarih yazan sporcularımızı tebrik ediyorum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda atletizm kadınlar uzun atlama T20 kategorisinde Esra Bayrak'ın 4'üncü, Fatma Damla Altın'ın ise 7'nci sırayı elde ettiğini hatırlatarak, Türkiye'ye oyunlarda para atletizm branşında en...

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda atletizm kadınlar uzun atlama T20 kategorisinde Esra Bayrak'ın 4'üncü, Fatma Damla Altın'ın ise 7'nci sırayı elde ettiğini hatırlatarak, Türkiye'ye oyunlarda para atletizm branşında en iyi dereceyi kazandırdıklarını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada Birol Aydın'ın görüşlerine yer verdildi. Aydın, "Tarih yazan özel sporcularımız ile gurur duyuyorum. Bugün Tokyo'da hayatımın en heyecanlı gününü yaşadım. Son dakikaya kadar Esra Bayrak madalya kovaladı. İlk kez paralimpik oyunlarına katılan bu altın kızlarımız ile ne kadar gurur duysak azdır. Tokyo'ya bir ilki başararak üç özel sporcu ile katıldık. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na daha fazla branşta, daha fazla özel sporcu ile katılacağız ve madalyaları kazanacağız. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yolunda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TMPK, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Spor Toto, özel sporcuların antrenörleri ve aileleri ile emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. 

 


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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