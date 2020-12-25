Torunun hindi sevgisi dedeyi üretici yaptı
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Torunun hindi sevgisi dedeyi üretici yaptı

25.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:12
Torunun hindi sevgisi dedeyi üretici yaptı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Ali Yayman, torununun çizgi filmlerde izlediği hindileri ne kadar sevdiğini görünce çiftlik kurarak hindi yetiştirmeye başladı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Ali Yayman, torununun çizgi filmlerde izlediği hindileri ne kadar sevdiğini görünce çiftlik kurarak hindi yetiştirmeye başladı.

Kürtnasır Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Yayman (55), hindileri çok seven torunu Ali Sami'yi sevindirmek için 3 yıl önce evinin bahçesinde beslemek üzere birkaç hindi aldı.

Bu hayvanların bakımına, nasıl yetiştirilmeleri gerektiğine ilişkin bilgi edinen Yayman, bir süre sonra hindi sayısını artırarak çiftlik kurmak için kolları sıvadı.

Şu anda 1200 hindinin olduğu bir çiftliği bulunan Yayman, hem torununu sevindirdi hem de para kazanmaya başladı.

Yayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem tarım hem de büyükbaş hayvancılıkla uğraştığını, çok sevdiği torunu sayesinde de hindi yetiştiricisi olduğunu söyledi.

Yayman, şöyle devam etti:

"Torunum Ali Sami, hindileri televizyonda görmüştü, baktım ki çok seviyor 3-5 tane hindi aldık. Şu anda torunum 7 yaşında ilkokula gidiyor. Torunumla beraber çiftlik kurduk 3-5 taneyle başladık şu anda sayımız 1200 civarında. Bütün Türkiye genelinde satış yapmaya çalışıyoruz. Doğal meramız ve kaynak suyumuz da var. Torunum bana yardım ediyor. ???????İlk 2 yıl üretime yoğunlaştık bu yıl 1200 adetle en fazla sayıyı bulduk. İyi ki kurduk çiftliği, bu sene 3. yılımız, sayımızı da arttırdık çok memnunuz bu işten."

Neredeyse haftanın her günü çiftlikte torunuyla birlikte zaman geçirdiklerini ifade eden Yayman, satışların da çok güzel olduğunu dile getirdi.

Yılbaşına yaklaşırken satışlarının arttığını belirten Yayman, şunları kaydetti:

"Satışlarımız iyi gidiyor. Hem kendi satış yerimiz var hem de çevre illere satıyoruz. Genelde Gaziantep ve Kahramanmaraş tarafına gönderiyoruz. Tanesini 150 ile 250 lira arasında satıyoruz, genelde 6 ile 11-12 kilo arasında değişiyor. Hedefim, Türkiye genelindeki marketler, pazarlar ve yurt dışına çalışan firmalarla çalışmak. Yurt dışındaki firmalara mail atıyoruz onlardan cevap bekliyoruz. İhracatta da söz sahibi olmak istiyorum. İyi ki bu işi yapmışım, bir daha dünyaya gelsem bir daha aynı işi yaparım iyi ki torunum vesile oldu."

Yayman'ın torunu Ali Sami Çelik de hindileri çok sevdiğini belirterek, "Hindileri izlediğim çizgi filmde gördüm ve çok sevdim. Dedemden bana hindi almasını istedim dedem de aldı. Gelip buraya dedemle onları besliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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