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Toroslar Belediyesi'nden İçel İdman Yurdu'na tesis tahsis edildi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Korukent Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi'ndeki tesisi, 2020-2021 sezonunda Mersin'i TFF 3. Lig'de temsil edecek olan İçel İdman Yurdu'nun kullanımına tahsis etti.

Toroslar Belediyesi'nden İçel İdman Yurdu'na tesis tahsis edildi
20.07.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:27

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Korukent Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi'ndeki tesisi, 2020-2021 sezonunda Mersin'i TFF 3. Lig'de temsil edecek olan İçel İdman Yurdu'nun kullanımına tahsis etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon oynanan BAL Ligi müsabakaları için ikinci saha olarak Akbelen Mahallesi'nde bulunan Koray Aydın Stadyumu'nu tahsis eden Toroslar Belediyesi, bu yıl da İçel İdman Yurdu Spor Kulübü'ne, konaklama ve antrenman yapabilecekleri Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi'ndeki tesisi tahsis etti. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kent merkezine de yakın mesafede bulunan tesisimizi, kentimizin köklü takımı olan İçel İdman Yurdu'nun kullanımına tahsis ettik. İçel İdman Yurdu'nu, ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.

Yılmaz, 2019-2020 sezonu BAL Ligi 5. Grupta mücadele eden ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar gereğince 3. Lig'e yükselen İçel İdman Yurdu'nun şampiyonluk kutlamasına da katıldı.

"Bu takım ve bun kent, Süper Lig'e yakışır"

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Mersin İdman Yurdu meydanında kırmızı lacivertlilerin şampiyonluk coşkusuna ortak olan Yılmaz, İçel İdman Yurdu'nun şampiyonluğunun hayırlı olmasını dileyerek, "Mersin'imiz, Süper Lig'de bir takımla temsil edilmeyi hak ediyor. Umarım en kısa sürede Süper Lig'e de çıkma başarısı gösteririz ve hepimizin ortak sevdası olan Mersin İdman Yurdu ismini tekrar küllerinden canlandırırız" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, İçel İdman Yurdu'na desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Mersin'i 2020-2021 sezonunda üçüncü ligde temsil edecek olan kulübümüzü, öncelikle tebrik ediyorum. İçel İdman Yurdu Spor Kulübü'nde, Metin Saltık'ın başkanlığında gerçekten birlik ve beraberlik havası oluştu ve bir başarı ortaya konuldu. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık ve bu desteğimize devam edeceğiz. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun. Bu başarıda emeği geçen başta İçel İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Metin Saltık ve yönetimini, İçel Spor'un efsane hocası rahmetli Seyfi Ali Hocayı, teknik ekibi, futbolcu kardeşlerimi ve taraftarımızı kutluyorum" diye konuştu.

İçel İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Metin Saltık ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Başkan Yılmaz, kulübümüzün bu sene daha rahat antrenman yapabilmesi ve maçlara daha iyi hazırlanması için ilçesinde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi'ndeki tesisi tahsis etti. Bize destek verdiği ve kucak açtığı için takımım, yönetimim ve futbolcularım adına Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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