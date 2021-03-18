Torino'da Simone Zaza'nın gol sevinci sosyal medyada tartışma konusu oldu
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Torino'da Simone Zaza'nın gol sevinci sosyal medyada tartışma konusu oldu

18.03.2021 21:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:41

İtalya Serie A'da Torino inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak 2-0 geriye düştüğü maçta Sassuolo'yu 3-2 yendi. Torino'da 72. dakikada oyuna dahil olan Simone Zaza attığı goller ve yaşadığı sevinçle maça damga vurdu. Özel hayatını sır gibi saklayan 29 yaşındaki futbolcunun, gol sonrası topu formasının altına sokması ve eliyle emzik işareti yapması sosyal medyada "Bebeğin annesi kim?" tartışmalarını beraberinde getirdi.

İtalya Serie A'da Torino'nun 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandığı maça Simone Zaza attığı goller ve yaşadığı gol sevinciyle damga vurdu. Takımına 3 puanı getiren 29 yaşındaki futbolcunun gol sonrası yaptığı emzikli sevinç İtalyan basınında "Bebeğin annesi kim?" sorularını beraberinde getirdi.

TAKIMINI SIRTLADI

Torino'nun İtalyan forveti Simone Zaza, ligde geçtiğimiz gün Sassuolo karşılaşmasında oyuna girdikten sonra maçın kahramanı oldu. Takımı 2-0 gerideyken 72. dakikada oyuna giren Zaza, attığı 2 golle Torino'ya 3 puanı getirdi.

BABA OLACAĞININ SİNYALİNİ VERDİ

29 yaşındaki futbolcu attığı gollerin yanı sıra yaşadığı gol sevinciyle de İtalyan basınında gündem olmayı başardı. Gol sonrası topu formasının altına sokan ve eliyle emzik işareti yapan golcü futbolcu, baba olacağının sinyalini verdi. Bu sevincin ardından sosyal medyada bebeğin annesinin kim olacağı konusunda tartışmalar başladı. İtalyan basını da bu gelişmeyi manşetlerine taşıdı.

Torino'da Simone Zaza'nın gol sevinci sosyal medyada tartışma konusu oldu

BEBEĞİN ANNESİ INSTAGRAM FENOMENİ OLABİLİR

Simeone Zaza'nın özel hayatını sır gibi sakladığının belirtildiği haberde, İtalyan golcünün uzun süredir ilişki yaşadığı Instagram fenomeni Chiara BIasi olabileceği iddia edildi. Blasi'nin Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunuyor.

Torino'da Simone Zaza'nın gol sevinci sosyal medyada tartışma konusu oldu

(FANATİK)

Torino'da Simone Zaza'nın gol sevinci sosyal medyada tartışma konusu oldu
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