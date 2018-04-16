Torbalı Ticaret Odası'na Gençlik Aşısı

Torbalı Ticaret Odasının yeni seçilen 21 meclis üyesinden 8'nin 40 yaşın altında olduğu belirtildi. 2009 yılında 30 yaşında meclis başkanı olup o dönemde 'Türkiye'nin en genç meclis başkanı' seçilen Torbalı Ticaret Odası'nın 39 yaşındaki genç Başkanı Olgun "Kendi içimizde değişimi gerçekleştirip gençlik aşısı yaptık" dedi.

Geçtiğimiz hafta meslek komiteleri seçimini tamamlayan Torbalı Ticaret Odasında çok sayıda genç isim görev alacak. 21 kişilik mecliste 8 isim 40 yaşın altında. Meclisin en genç isimi 29 yaşındaki Kavi Ahşap'ın genç patronu Ahmet Ayaz. Yıllarca Torbalı Ticaret Odasında yönetim kurulu üyeliği yapan Ümit Ayaz'ın oğlu olan Ahmet Ayaz, Meclis Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Mecliste gençliği ile ön plana çıkan bir diğer isimde 32 yaşındaki Uğur Albaş. Fırın işletmeciliği yapan genç Albaş, Torbalı siyasetinin önemli isimlerinden Nurettin Albaş'ın oğlu. 35 yaşındaki Volkan Karatoklu ise meclise üçüncü kez seçildi. Torbalı'da 10 yıl Belediye Başkanlığı yapan Hasan Karatoklu'nun oğlu olan genç işadamı, personel taşımacılığı alanında faaliyet gösteriyor.

Meclisteki iki bayandan birisi olan Demet Aslan ise 30 yaşında. Çevre Mühendisi olan Demet Aslan firmalara çevre danışmanlığı hizmeti veriyor. Metropolis Otel'i işleten Karaman Ailesi'nin genç patronu Tuncay Karaman ise henüz 32 yaşında. Aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine de seçilen Karaman ilk kez bir STK'da görev alıyor.

Olgun; "Gençlerin önünü açıyoruz"

Geçtiğimiz dönem oda meclisinde görev yapan Mustafa Ateş de meclisin en genç seçilmişleri arasında. 30 yaşındaki Ateş, bu dönem yönetim kurlu üyesi olarak görev yapacak. Bu dönem ilk kez meclise giren Ahmet Emre Köseer ise 39 yaşında. Yönetim kuruluna da seçilen Köseer meclisin en önemli sanayicileri arasında yer alıyor.

2009 yılında 30 yaşında Meclis Başkanı seçilip o dönemde 'Türkiye'nin en genç meclis başkanı' ünvanı alan TTO'nun 39 yaşındaki genç Başkanı Olgun "Kendi içimizde değişimi gerçekleştirip büyük bir gençlik aşısı gerçekleştirdik" dedi. Olgun, farklı sektörlerden sanayici, imalatçı veya hizmet sektöründe önemli isimlerin görev yaptığını söyleyip "Listemizde büyük bir değişime gittik. Yüzde 50 oranında yeni isme yer verdik. Ayrıca gençleşmede bizim için önemliydi, bunu da gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. 40 yaşın altında çok sayıda isme yer verdik. Ben meclise ilk girdiğimde 30 yaşındaydım ve o dönem Türkiye'nin en genç meclis başkanı seçilmiştim. Bizde gençlerin önünü açıp gelecek için şimdiden yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR