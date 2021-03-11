Torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece bir kurum girdi

Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var

Kandil için asılan pankartı söküp çantasına koydu! Sebebi ise şaşırttı

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'torba kanun teklifi' TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklife göre artık yap-işlet-devret projelerine ilave teminat verilecek. Mobil telefon kapsama alanı ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılması teşvik edilecek.

Meclis Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'torba kanun teklifi'ni kabul ederek yasalaştırdı.

Teklife göre, ihalesi 15 Mart 2020'den sonra yapılmış fakat sözleşmesi henüz imzalanmamış, yap-işlet-devret modelli projelere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da ilave teminat sağlayabilecek. Finansmanı yurt dışından sağlanan yap işlet devret projeleri kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı idareler tarafından imzalanacak borç üstlenim anlaşmalarına bakanlık da taraf olabilecek. Bakanlık bu kapsamda söz konusu anlaşmalara yabancı kreditörler tarafından sağlanacak finansmana ilave teminat verebilecek.

FİNANSMAN AÇIĞININ HAZİNECE ÜSTLENİLMESİ SÜRESİ UZADI

Teklifle ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın finansman açığının hazine tarafından üstlenilme süresi 2023 sonuna uzatılacak. Bu süreyi 10 yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

HAYVANLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Kaçak olduğu tespit edilen buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanlar artık kesime sevk edilmeyecek ve karantinaya alınacak.

İNTERNET ALTYAPISININ YAYGINLAŞTIRILMASI TEŞVİK EDİLECEK

Ayrıca mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılması teşvik edilecek.