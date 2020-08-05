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"Toptancılarda çeyrek altın bulamıyoruz"

"Toptancılarda çeyrek altın bulamıyoruz" Sarraf Mustafa Zağlı: "Altını liman olarak gören vatandaşlar hücum ettiler" "Altın fiyatları daha da artacak" Son günlerde altın fiyatlarının 750 TL'ye kadar ulaşması ve tarihi zirvesini görmesi ile ilgili açıklama yapan Sarraf Mustafa Zağlı, çeyrek...

05.08.2020 11:30 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:34

"Toptancılarda çeyrek altın bulamıyoruz"

Sarraf Mustafa Zağlı: "Altını liman olarak gören vatandaşlar hücum ettiler"

"Altın fiyatları daha da artacak"

KAYSERİ - Son günlerde altın fiyatlarının 750 TL'ye kadar ulaşması ve tarihi zirvesini görmesi ile ilgili açıklama yapan Sarraf Mustafa Zağlı, çeyrek altının 4 ayda 250 TL kadar zamlandığını söyleyerek, "Toptancılardan çeyrek altın bulamıyoruz" dedi.

Fiyatlara rağmen çeyrek altını yok sattıklarını söyleyen Sarraf Mustafa Zağlı, "Şubat - Mart aylarında pandeminin ülkemize girmesinden önce, çeyrek altın normal seyrinde gidiyordu. Fakat bu pandemi döneminde devletimizin aldığı kararlar ve ekonomimizdeki hareketliliğin yavaşlaması, parası olmayan insanımızı altına yönlendirdi. Çeyrek altın bugün 750 TL civarında seyrediyor. Eğer geçmişe dönecek olursak da, geçmiş yıllarda çeyrek altın yılda 100 TL koyardı üzerine ama pandemi döneminde nereden baksanız 4 ay içerisinde bir çeyrek altın 250 TL gibi bir artışa ulaştı. Bizim halkımızdan altının sığınacak bir liman olduğunu unutmayanlar, altına hücum ediyorlar. Çeyrek altını yok satıyoruz. Nasıl ki bakkal ve fırında ekmek yok satıyorsa, biz de çeyrek altını öyle yok satıyoruz. Toptancıya gidiyoruz çeyrek altın yok diyor bize. Bu hal nereye kadar gidecek onu gerçekten bizler de kestiremiyoruz" dedi.

Mustafa Zağlı, vatandaşların gram altının yarısına kadar yönlendiğini fakat satışlardan memnun olduklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Gurbetçilerin gelmesiyle beraber satışlar gram altına yönlendirildi ve hatta gram altının yarısına dahi yöneldiler ama genel olarak satışlardan çok memnunuz. Bazen gariban zannettiğimiz insanlar geliyor ve çeyrek soruyor ve 30 bin TL'yi masaya koyuyor. Vatandaşa fazla uyarı vermeye gerek yok altın fiyatları konusunda çünkü vatandaş artık nerede ne alacağını çok iyi biliyor. Altının her zaman için güvenli bir liman olduğunu biliyor ama altının daha da zirveleri göreceği duyumları da kulağımıza geliyor."

Kaynak: İHA

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