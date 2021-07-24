Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da podyumda
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Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da podyumda

Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da podyumda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Hollanda'daki TT Assen Pisti'nde gerçekleştirilen 5'inci durak noktasının ilk yarışını 3'üncü tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Hollanda'daki TT Assen Pisti'nde gerçekleştirilen 5'inci durak noktasının ilk yarışını 3'üncü tamamladı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun 5'inci durak noktasındaki ilk yarışta 3'üncü oldu. Bugünkü yarıştan birkaç saat önce gerçekleşen Superpole seansında son virajda yerde kalan Toprak hemen kalkıp pit'e dönüş yaptı. Motosiklete müdahalenin hızlıca yapılmasının ardından yeniden piste çıkan Toprak Razgatlıoğlu, 1: 34.028'lik dereceye imza atarak yarışa 2'nci sırada başlama hakkı elde etti. Yarışa 2'nci cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, yarış boyunca zirve takibini sürdürdü. Son dünya şampiyonu Rea ile kıyasıya bir liderlik mücadelesine giren Pata Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, farkı açmaya çalışan Rea'ya bu fırsatı tanımadı. Bitime 6 tur kala Razgatlıoğlu-Rea ikilisini takip eden Scott Redding, temsilcimizi geçerek 2'nci sıraya yükseldi. Toprak, kaybettiği konumu geri almaya çalışsa da iki tur kala meydana gelen kaza sebebiyle yarış kırmızı bayrak altında tamamlandı. Kırmızı bayrak ile durdurulan yarışı Jonathan Rea kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yarışı 3'üncü tamamladı. Razgatlıoğlu, bir önceki durak noktası İngiltere'deki iki yarışta da zafer kazanmıştı.

Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 5'inci durak noktasındaki 2'nci yarış yarın saat 15.00'da gerçekleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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