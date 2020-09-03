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Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yıl için çeltik alım fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2020 dönemi 55 randımanlı Baldo çeşidi çeltik alım fiyatını ton başına 4 bin 500 TL, 60 randımanlı Osmancık çeşidi çeltik alım fiyatını ton başına 3 bin 600 TL ve 65 randımanlı Luna çeşidi çeltik alım fiyatını ise ton başına 3 bin 200 TL olarak belirledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yıl için çeltik alım fiyatlarını açıkladı
03.09.2020 17:54 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:00

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2020 yılı çeltik alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre, 55 randımanlı Baldo çeşidi çeltik alım fiyatı ton başına 4.500 TL, 60 randımanlı Osmancık çeşidi çeltik alım fiyatı ton başına 3.600 TL, 65 randımanlı Luna çeşidi çeltik alım fiyatı ise ton başına 3.200 TL olacak. Çeltik hasadı bu yıl için eylül ayının ikinci haftasında başlayacak.

60 RANDIMANLI OSMANCIK'A TON BAŞINA 190 TL'LİK DESTEK VERİLECEK

60 randımanlı Osmancık çeşidi çeltik için belirlenen alım fiyatına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ton başına verilen yaklaşık 190 TL'lik desteğin eklenmesiyle ton fiyatı 3.790 TL'ye çıkacak.

TMO'DAN ÇİFTÇİLERE ÖNEMLİ UYARILAR

TMO'dan yapılan açıklamada ülke üretiminde çeşit sayısının hızla artmasıyla kaliteli üretimin teşvik edilebilmesi ve çeşitlerin korunması bakımından geçen yıllardan farklı olarak, çeltik alım baremine çeşitlerin özelliklerine göre ortalama randıman değerleri ve pirinç bin tane ağırlıklarının eklendiği belirtildi. Çiftçilere de önemli uyarıların yapıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerimizin alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerini mutlaka almaları, Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerini güncellemeleri, randevu almaları ve ürünlerini randevulu günde getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri, lisanslı depolara ürün teslim edeceklerin bankadan elektronik ürün senedi (ELÜS) işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) acentelerine başvurarak üye olmaları, ürünün, iş yerlerimize/lisanslı depolara ürün sahibi tarafından veya vekalet verilerek getirilmesi gerekmektedir."

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