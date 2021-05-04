Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı
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Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı

Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı
İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Haberler | Ekonomi

Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı Semt pazarları kurulmadı, halde sebze meyveler elde kaldı Kabzımalların düşük fiyata satamadığı ürünler marketlerde cep yakıyor Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman: "Semt pazarları belirli günlerde yüzde 50 kapasiteyle açılsın" Tüm...

Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı

Semt pazarları kurulmadı, halde sebze meyveler elde kaldı

Kabzımalların düşük fiyata satamadığı ürünler marketlerde cep yakıyor

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman:

"Semt pazarları belirli günlerde yüzde 50 kapasiteyle açılsın"

ADANA - Tüm Türkiye'de uygulanan tam kapanma nedeniyle semt pazarlarının kurulmamasından dolayı tonlarca sebze ve meyve hal esnafının elinde kaldı.

Türkiye genelinde 17 Mayıs'a kadar tam kapanma kararı alındı ve bu karar neticesiyle semt pazarları da kurulmayacak. Vatandaşlar ihtiyacı olan sebze ve meyveleri akşam 17.00'a kadar marketlerden satın alabilecek. Kapanma döneminde ise illerdeki haller açık.

Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde başta domates, salatalık, patates, soğan, yeşillik, çilek, muz, yenidünya ve elma olmak üzere tonlarca ürün semt pazarları kurulmadığı için esnafın elinde kaldı.

Halde 2 liraya alıcı bulamayan domates zincir marketlerde 6-7 liradan, 1 lira olan patates 3 liradan, 30 kuruşa satılamayan soğan ise markette 2 liradan alıcı buluyor. Kabzımallar ise ürünlerin yaklaşık 3-4 katı fiyata satılan marketler yerine belirli günlerde yüzde 50 kapasiteyle pazarların açılmasını istiyor.

"2 liraya domates için müşteri bulamıyorum"

Esnaf Şevki Kavak ise 4 liraya mal ettiği domates için 2 liraya müşteri bulamadığını belirterek, "Tam kapanmadan dolayı mallarımız elde kaldı. Fiyatları aldığımızın da altına düşürmemize rağmen satamıyoruz. Bir sürü malımız var içeride ve bunlar dökülecek. İnekçileri, çöpçüleri çağırıp dökeceğiz. 3 lira 60 kuruşa satın aldığım ve ortalama 4 liraya mal ettiğim domates için 2 liraya müşteri arıyorum. 1 lira 50 kuruşa aldığım kabağı 50 kuruşa satamıyorum. Benim sorunum Türkiye genelindeki bütün halcilerin sorunu. Bunun da bir çözümünü yetkililerden bekliyorum" diye konuştu.

"Marketler açık ama onlar halden ürün almıyor"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, tonlarca ürünün çürüdüğünü belirterek, "Başta üreticiler olmak üzere herkesin Allah yardımcısı olsun. Durum çok vahim. Sadece bir esnafımız da 50-60 ton kuru soğan çürüdü. Patates aynı şekilde. 30 kuruşa soğan satamıyoruz. Pazarlar kapalı olduğu için hallerin açık olması hiçbir işe yaramıyor. Marketler açık ama onlarda halden ürün almıyor. Tarlalardan alıyor. Tarladaki üreticiyi de boğuyorlar ve dönüp ucuza marketlerde satmıyorlar. Bugün alıcı olmadığı için salatalık 50-60 kuruşa kadar düştü. Eğer müşteri olsa onun istediği fiyata verilecek ürünler" ifadelerini kullandı.

Batman, semt pazarlarının belirli günlerde yüzde 50 kapasiteyle açılması gerektiğini, pazarların açılması halinde vatandaşların ucuza sebze ve meyve alabileceğini söyledi.

Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı
Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı
Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı
Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı
Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı
Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı
Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı
Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı
Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı
Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı
Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı
Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı
Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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