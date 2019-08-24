Tolga Ciğerci 494 gün sonra 11'de

24.08.2019 21:36

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, sakatlığını atlattıktan sonra tam 494 gün sonra ilk kez A Takım seviyesinde bir maça ilk 11'de başladı.



Geçtiğimiz sezonu sakatlıklara boğuşarak geçiren Tolga Ciğerci, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına ilk 11'de başladı. Ligin ilk maçı olan Gazişehir Gaziantep maçında oyuna 74. dakikada dahil olan gurbetçi futbolcu, Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından Başakşehir maçında da 11'de görev aldı. Tolga, sakatlığı sonrası A Takım seviyesinde tam 494 gün sonra bir maça 11'de başladı.



Ciğerci son 11 maçına Galatasaray forması altında 18 Nisan 2018 tarihinde Akhisarspor ile oynanan kupa maçında çıkmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA