Tolcay Ciğerci Samsunspor ile sözleşme imzaladı

Samsunspor, Tolga Ciğerci'nin kardeşi Tolcay Ciğerci ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig kiplerinden Samsunspor, FC Viktoria 1889 Berlin forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolcay Ciğerci ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz son olarak FC Viktoria 1889 Berlin forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolcay Ciğerci ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

Daha önce Wolfsburg, Hamburg, Greuther Fürth, Berliner AK 07, Altglienicke ve Viktoria Berlin formaları giyen 26 yaşındaki Tolcay Ciğerci, kariyerinde 174 maça çıktı ve 50 gol kaydetti.

Kırmızı-beyazlılar devre arası transfer döneminde KV Mechelen forması giyen 30 yaşındaki Trinidad ve Tobagolu defans oyuncusu Sheldon Michael Louis Bateau ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

(Erdi Demür/İHA)