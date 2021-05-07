Tokyo Olimpiyatları'na 9. kota Yasemin Adar'dan

Bulgaristan başkenti Sofya'da devam eden Tokyo Olimpiyatları Kalifikasyon Turnuvası'nda kadınlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonu Yasemin Adar, Ekvatorlu, Kübalı ve Avusturyalı rakiplerini yenerek finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Bulgaristan başkenti Sofya'da devam eden Tokyo Olimpiyatları Kalifikasyon Turnuvası'nda kadınlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonu Yasemin Adar, Ekvatorlu, Kübalı ve Avusturyalı rakiplerini yenerek finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Avrupa ve Dünya Şampiyonu 76 kiloda Yasemin Adar, ilk turda Ekvatorlu rakibi Genesis Reasco Valdes'i (18-7) sayı tuşuyla, çeyrek finalde de U23 Dünya Şampiyonu Kübalı Milayims Marin'i (2-0) öndeyken tuşla yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi yarı finalde Dünya 3.'sü Avrupa 2.'si Avusturyalı Martina Kuenz'i de rahat bir şekilde (10-1) mağlup ederek finale adını finale yazdırdı. Böylece Türkiye 9.'cu Olimpiyat kotasını kazanmış oldu. Daha önce Serbest Stilde 4, Grekoromende 3, Kadınlarda 1 güreşçi kota kazanmıştı. Yasemin Adlar'la birlikte kota sayısı 9'a yükseldi.

Grekoromen stilde 3 güreşçi daha cumartesi günü elemelerde mücadele edecekler.

ZEYNEP YETGİL VE BUSE TOSUN REPESAJDA

53 kiloda Zeynep Yetgil ilk turda Macar Mercedes Denes'i (10-0) sayı tuşuyla, ikinci turda Avrupa şampiyonu Hollandalı Jessica Blaszka'yı (5-3) yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Rus Olga Khoroshavtseva'ya yenildi. Rus güreşçi finale yükseldiği için mili güreşçi repesajda Alman Wendle/ Moldovalı Leorda galibiyle karşılaşacak. Kazanırsa 3.'lük için Venezuellalı rakibi Betzabeth Villegas ile mücadele edecek.

68 kiloda Buse Tosun ilk turda Dominikli Yessica Ovideio Perez'i (4-2) yendi. Milli güreşçi Avrupa şampiyonu Bulgar Mimi Nikolava Hristova'ya yenildi. Bulgar güreşçi finale yükseldiği için Buse Tosun repesajda Hintli Nisha ile karşılaşma hakkını elde etti. Buse rakibini yenerse üçüncülük için Çekyalı Adela Handzlickova ile karşılaşacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı