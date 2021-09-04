Tokyo'da önemli buluşma
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Tokyo'da önemli buluşma

Tokyo'da önemli buluşma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Başkanı Dr. Chungwon Choue ile bir araya geldiParalimpik oyunlarının gerçekleştirildiği Tokyo önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Başkanı Dr. Chungwon Choue ile bir araya geldi

Paralimpik oyunlarının gerçekleştirildiği Tokyo önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Başkanı Dr. Chungwon Choue ile bir araya geldi. Paralimpik oyunlarının yapıldığı Tokyo'da gerçekleşen buluşmada Türkiye Taekwondo Federasyon Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya da yer aldı. Görüşmenin ana konusu Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun girişimleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Ankara'da yapılması planlanan uluslararası kamp ve antrenman merkezi oldu. WT Başkanı Choue, bu girişim nedeniyle Bakan Kasapoğlu ve Başkan Şahin'i kutladı. Choue, yapılacak tesisin başta Türk taekwondosu olmak üzere dünya taekwondosuna büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Choue, Türkiye'nin taekwondoda dünyanın en güçlü ülkelerinden olduğunu ve Tokyo'da olimpik ve paralimpik oyunlarında 4 madalya kazandığını hatırlatarak, Türkiye Taekwondo Federasyonu'nu Bakan Kasapoğlu nezdinde tebrik etti. Bakan Kasapoğlu da, Türk sporunu her zaman desteklediklerini ve özellikle tesisleşmeye önem verdiklerinin altını çizerek yapılması planlanan merkezin taekwondoya büyük faydalar sağlayacağını ifade etti. Bakan Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik oyunlarını 4 madalyayla tamamlayan federasyonumuzu kutladı.

Başkan Şahin de hem Bakan Kasapoğlu'na hem de WT Başkanı Choue'ye destek ve takdirleri için teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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