TOKİ, Şanlıurfa'da 54 rezidans daire ve 32 ofisi açık artırma yöntemi ile satışa sundu

Şanlıurfa'da rezidans daire ve ofis sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi 1. Etap Projesi'nde inşa edilen 54 rezidans daire ve 32 ofisi açık artırma yöntemi ile satışa sundu.

Şanlıurfa'da rezidans daire ve ofis sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi 1. Etap Projesi'nde inşa edilen 54 rezidans daire ve 32 ofisi açık artırma yöntemi ile satışa sundu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi 1. Etap Projesi'nde inşa edilen 54 rezidans daire ve 32 ofisi açık artırma yöntemi ile satışa sundu. Alıcılar, 54 rezidans daire ve 32 ofisi, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecek.

Konut ve Ofisler hemen teslim edilecek

Açık arttırmadan sonra konut ve ofislerin ise hemen teslim edileceği belirtildi. Satışlar, 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 11.00'da, Şanlıurfa GAP Tarımsal Eğitim Merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda yapılacak. Açık artırma için başvurular 28 Temmuz'da başlayacak ve açık artırma gününde de Türkiye Halk Bankası'nın tüm şubelerine başvuru yapılabilecek. Taşınmazlara talip olan alıcıların her taşınmaz için ayrı ayrı katılım teminatı yatırması gerekiyor. İnternet katılımının 11 Ağustos 2021 saat 11.00 itibari ile sonlanacağı aktarıldı. Satışa ilişkin detaylı bilgilerin www.emlakmuzayede.com.tr ve www.toki.gov.tr internet adreslerinde yer aldığı kaydedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı