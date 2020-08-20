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TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak

TOKİ, bazı şehirlerde uygun fiyattan konut satışına devam ediyor. Türkiye genelinde 9 ilde toplam 400 konut dar ve orta gelirli vatandaşlar için kurasız, uygun fiyattan satışa sunuldu. 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 120 bin liradan başlayıp 260 bine kadar çıkıyor.

TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
20.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:29

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar ve orta gelirli vatandaşların ulaşabileceği uygun fiyatlı açık satış yöntemiyle kurasız konutların satışına devam ediyor. Açık satış yöntemi ile çekilişsiz kurasız satışa sunulan evlerin fiyatları 120 binden başlayıp 260 bin lirayı buluyor. Her yıl binlerce kişinin konut sahibi olduğu projelerde, Türkiye'nin farklı illerinde yer alan evlerin, en düşük taksit tutarı 415 lira olarak belirlendi.

YÜZDE 25 PEŞİNAT, 120 AY VADE

Alıcılar, açık satışın başladığı gündü yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 31 Aralık'a kadar kabul edilecek. Açık satışa sunulan konutlardan 18 yaşını doldurmuş, Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabiliyor. Başvuru esnasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaralarının ibrazı gerekiyor.

İL İL KONUT FİYATLARI

- Ankara Mamak Gülseren Mahallesi'nde yer alan 86 konut için başlangıç satış fiyatı 260 bin lira olarak açıklandı. 30 Aralığa kadar başvurunun yapılacağı konutların taksit tutarı ise bin 87 liradan başlıyor.

- Bingöl Merkez İnönü Mahallesi'nde 1 konutun başlangıç fiyatı 240 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise bin 3 lira.

- Denizli ve ilçelerinde bulunan 201 konut 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız satışa sunuldu. Taksitler ise 420 liradan başlıyor.

- Karabük Eflani Çelebiler Mahallesi'nde 16 konut 1240 bin lira başlangıç fiyatıyla satışta. Konutların taksitleri 415 liradan başlıyor.

- Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi'nde 5 konut 185 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Taksitler 825 liradan başlıyor.

- Mersin Gülnar Akdeniz Mahallesi'nde yer alan 39 konut 419 liradan başlayan taksit tutarı ile 125 bin 760 liradan satışa çıktı.

- Samsun Vezirköprü Nalbantlı Mahallesi'nde 8 konut 256 bin liradan satışa sunuldu. Başlangıç taksit tutarı bin 280 lira olarak belirlendi.

- Sivas Merkez Yenimahalle'de 17 konut 146 bin liradan satışta. 30 Eylül'e kadar başvuruların yapılabileceği konutların taksitleri 610 liradan başlıyor.

- Tokat Merkez Dedeli Mahallesi'nde ise 27 konut 165 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor. 31 Aralığa kadar başvuruların yapılabileceği konutların en düşük taksit tutarı 691 lira.

Kaynak: DHA

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