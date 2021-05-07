TOKAT TOKAT'TA ANA CADDEDEN GEÇİRİLEN KOYUN SÜRÜSÜ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

TOKAT TOKAT'TA ANA CADDEDEN GEÇİRİLEN KOYUN SÜRÜSÜ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta ilkbaharla birlikte çobanların kontrolünde yaylaya götürülen koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

TOKAT'ta ilkbaharla birlikte çobanların kontrolünde yaylaya götürülen koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Tokat merkeze bağlı köylerdeki ağıllarda kışı geçiren koyun sürüleri ilkbaharla birlikte yayla yolunu tuttu. Koyun sürüleri köyden yaylaya giderken güzergah üzerindeki şehir merkezinden de geçirildi. Akşam saatlerinde Sulu Sokak Çarşısı'ndan ana caddeye çıkan koyunlar, Behzat Bulvarı'ndan yayla yoluna çıktı. Çobanların kontrolünde yüzlerce koyun şehir merkezinden geçti.

Sürü sahibi Hasan Öncü (40) "Söngüt köyünden Sivas'a yaylaya gidiyoruz. 100 kilometre bir yolumuz var. 900 koyunumuzla birlikte dün sahurda yola çıktık. Salı günü ise Sivas'ta olacağız" dedi.

TOKAT TOKAT'TA ANA CADDEDEN GEÇİRİLEN KOYUN SÜRÜSÜ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
TOKAT TOKAT'TA ANA CADDEDEN GEÇİRİLEN KOYUN SÜRÜSÜ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
TOKAT TOKAT'TA ANA CADDEDEN GEÇİRİLEN KOYUN SÜRÜSÜ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
TOKAT TOKAT'TA ANA CADDEDEN GEÇİRİLEN KOYUN SÜRÜSÜ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
TOKAT TOKAT'TA ANA CADDEDEN GEÇİRİLEN KOYUN SÜRÜSÜ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
TOKAT TOKAT'TA ANA CADDEDEN GEÇİRİLEN KOYUN SÜRÜSÜ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
TOKAT TOKAT'TA ANA CADDEDEN GEÇİRİLEN KOYUN SÜRÜSÜ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
TOKAT TOKAT'TA ANA CADDEDEN GEÇİRİLEN KOYUN SÜRÜSÜ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
TOKAT TOKAT'TA ANA CADDEDEN GEÇİRİLEN KOYUN SÜRÜSÜ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
TOKAT TOKAT'TA ANA CADDEDEN GEÇİRİLEN KOYUN SÜRÜSÜ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
TOKAT TOKAT'TA ANA CADDEDEN GEÇİRİLEN KOYUN SÜRÜSÜ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
TOKAT TOKAT'TA ANA CADDEDEN GEÇİRİLEN KOYUN SÜRÜSÜ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
TOKAT TOKAT'TA ANA CADDEDEN GEÇİRİLEN KOYUN SÜRÜSÜ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Hande Erçel Serdar Ortaç Aleyna Tilki
Spor Cyle Larin Salih Uçan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TOKAT TOKAT'TA ANA CADDEDEN GEÇİRİLEN KOYUN SÜRÜSÜ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 22:39:58. #1.16#

title