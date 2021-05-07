TOKAT TOKAT'TA ANA CADDEDEN GEÇİRİLEN KOYUN SÜRÜSÜ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

TOKAT'ta ilkbaharla birlikte çobanların kontrolünde yaylaya götürülen koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

TOKAT'ta ilkbaharla birlikte çobanların kontrolünde yaylaya götürülen koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Tokat merkeze bağlı köylerdeki ağıllarda kışı geçiren koyun sürüleri ilkbaharla birlikte yayla yolunu tuttu. Koyun sürüleri köyden yaylaya giderken güzergah üzerindeki şehir merkezinden de geçirildi. Akşam saatlerinde Sulu Sokak Çarşısı'ndan ana caddeye çıkan koyunlar, Behzat Bulvarı'ndan yayla yoluna çıktı. Çobanların kontrolünde yüzlerce koyun şehir merkezinden geçti.

Sürü sahibi Hasan Öncü (40) "Söngüt köyünden Sivas'a yaylaya gidiyoruz. 100 kilometre bir yolumuz var. 900 koyunumuzla birlikte dün sahurda yola çıktık. Salı günü ise Sivas'ta olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı