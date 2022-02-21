Tokat Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 50 lira oldu - Haberler

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Tokat Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 50 lira oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tokat Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 50 lira oldu

Tokat Belediyesi'nde yapılan protokolle en düşük işçi maaşı 5 bin 50 lira oldu.

TOKAT (İHA) - Tokat Belediyesi'nde yapılan protokolle en düşük işçi maaşı 5 bin 50 lira oldu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile Hizmet-İş Tokat Şube Başkanlığı arasında belediyesini şirket işçilerini kapsayan toplu iş sözleşme protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile Tokat Belediyesi'nde asgari ücret 4 bin 250 TL'den 5 bin 50 liraya yükseltildi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, toplu iş sözleşmesine ilave olarak ek protokol imzalandığını ifade ederek, "İmzaladığımız ek protokol ile asgari ücret alan yani 4 bin 250 TL alan işçi arkadaşlarımızın maaşlarında artış yaparak en düşük 5 bin 50 TL'ye yükselttik. Sosyal haklar ve mesai hariç Tokbel Ltd. şirketinde çalışan en düşük işçi arkadaşımızın maaşı 5 bin 50 lira oldu. Ek protokolümüzün kıymetli mesai arkadaşlarımıza ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - TOKAT

Tokat Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 5 bin 50 lira oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Tokat Belediyesi, Türk Lirası, Tokat, işçi, Ekonomi, Haberler

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