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TOHM'larda güreş idmanları başladı

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen güreş idmanları yeniden başladı.

TOHM'larda güreş idmanları başladı
11.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:56

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen güreş idmanları yeniden başladı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlık kamplarında minder antrenmanları yaklaşık 5 ay önce durmuş ve idmanlar on-line olarak devam etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOHM'larda alınması gereken tedbirleri bir kitapçık haline getirerek bu merkezlere ulaştırdı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yeni normalleşme süreciyle Sakarya'da bulunan olimpiyat merkezinde yeniden antrenmanlara başlayan güreşçileri ziyaret etti.

Bakanlığın hazırladığı önemlerin sıkı sıkıya uygulanması gerektiğini belirten başkan Aydın, "Yaklaşık 5 ay sonra sporcularımız mindere döndü. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmasa bu süreçte çok zorlanırdık. Onun gece gündüz çalışmaları sayesinde artık idmanlarımızı güven içinde yapıyoruz. Ama bizlere düşen, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın aldığı tüm tedbirlere uymak. Bu önlemler çerçevesinde hazırlıklarımızı sürdürürsek herhangi bir problem yaşamadan sıkıntılı süreci aşarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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