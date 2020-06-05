TOGÜ'de şarkı yarışması
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOGÜ TÖMER) tarafından şarkı yarışması düzenlendi.
05.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:59
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOGÜ TÖMER) tarafından şarkı yarışması düzenlendi.
"Bu Ses TOGÜ TÖMER" yarışmasına TOGÜ TÖMER Türkçe kurslarında A1, A2, B1 ve B2 düzeylerinde öğrenim gören 6 ülkeden 16 öğrenci katıldı. Sonuçlar ise 8 Haziran'da açıklanacak.
Birbirinden renkli şarkı türkü okuyan katılımcıları TOGÜ TÖMER'in sosyal medya hesaplarından beğenerek oylamaya dahil olunabilecek.
Kaynak: AA