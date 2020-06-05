TOGÜ'de şarkı yarışması Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOGÜ TÖMER) tarafından şarkı yarışması düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOGÜ TÖMER) tarafından şarkı yarışması düzenlendi.

"Bu Ses TOGÜ TÖMER" yarışmasına TOGÜ TÖMER Türkçe kurslarında A1, A2, B1 ve B2 düzeylerinde öğrenim gören 6 ülkeden 16 öğrenci katıldı. Sonuçlar ise 8 Haziran'da açıklanacak.

Birbirinden renkli şarkı türkü okuyan katılımcıları TOGÜ TÖMER'in sosyal medya hesaplarından beğenerek oylamaya dahil olunabilecek.

Kaynak: AA