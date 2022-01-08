TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank espriyi patlattı: Kaputa vurmasaydınız keşke - Haberler Ekonomi
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TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank espriyi patlattı: Kaputa vurmasaydınız keşke

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022 paylaşımına kayıtsız kalmadı. Videoyu paylaşan Bakan Varank, ekipten bir kişinin kaputa vurarak ritim tutmasına gönderme yaptı. Varank, "Kaputa vurmasaydınız keşke" ifadeleriyle esprili bir paylaşım yaptı.

Yerli otomobil ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de görücüye çıktı. TOGG, 'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini tanıttı. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobil, modern tasarımı ve sahip olduğu teknoloji ile tam not aldı.

Fuarın sona ermesinin ardından TOGG'un sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. TOGG ekibinin alkışlarla ritim tuttuğu video, binlerce beğeni aldı.

TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank espriyi patlattı: Kaputa vurmasaydınız keşke

Söz konusu videoya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kayıtsız kalmadı. TOGG ekibinden bir kişinin videonun başında kaputa vurarak ritim tutmasına gönderme yapan Varank, esprili bir paylaşım yaptı. Videoyu paylaşan Varank, "Kaputa vurmasaydınız keşke" ifadesini kullandı.

TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank espriyi patlattı: Kaputa vurmasaydınız keşke

Geçtiğimiz günlerde de bir TOGG görevlisi, canlı yayında yerli otomobili tanıtan muhabirin kaputu açmasına kızmış ve sert bir şekilde uyarmıştı. Bakan Varank, bu olay sonrasında da "Bagaj önemli" ifadeleriyle esprili bir paylaşım yapmıştı.

TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank espriyi patlattı: Kaputa vurmasaydınız keşke

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (1)
ender türk :komikmi ? Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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