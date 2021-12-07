Yerli otomobil TOGG, CES 2022'de dünya vitrinine çıkmaya hazırlanıyor
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenecek dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıkıyor.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ( Togg ) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.
Söz konusu paylaşımda," Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız. 5-8 Ocak 2022, Las Vegas, ABD, #YeniLigeYolculuk, #TOGG." ifadelerine yer verildi.
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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