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Yerli otomobil TOGG, CES 2022'de dünya vitrinine çıkmaya hazırlanıyor

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Yerli otomobil TOGG, CES 2022'de dünya vitrinine çıkmaya hazırlanıyor

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenecek dünyanın önde gelen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıkıyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ( Togg ) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.
Söz konusu paylaşımda," Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız. 5-8 Ocak 2022, Las Vegas, ABD, #YeniLigeYolculuk, #TOGG." ifadelerine yer verildi.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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