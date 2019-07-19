TOBB-Kurulan şirket sayısı Haziran'da aylık yüzde 31.27 azaldı

Türkiye'de kurulan şirket sayısı Haziran'da aylık yüzde 31.27 ve yıllık yüzde 16.87 düşüşle 4,584 adete gerilerken, kapanan şirket sayısı da aynı dönemde aylık yüzde 18.34 azalmasına karşın yıllık yüzde 4.52 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Haziran ayında kurulan ve kapanan şirketler, kooperatifler ve küçük şirketler verilerine göre Haziran'da geçen aya göre;

kurulan şirket sayısı yüzde 31.27,

kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 36.83

kurulan kooperatif sayısı yüzde 55.47 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 18.34, kapanan kooperatif sayısı yüzde 42.65 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 18.30 düştü.

Verilere göre yılın ilk altı ayında kurulan toplam şirket sayısı 39 bin 976 olurken, bu dönemde 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 1.77 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9.75 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 15.13 azaldı.

TOBB'a göre Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre;

kurulan şirket sayısı yüzde 16.87,

kurulan kooperatif sayısı yüzde 32.94

kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde

46.53 azaldı.

Haziran ayında kurulan 696 yabancı ortak sermayeli şirketin 348'i Türkiye, 85'i İran, 41'i Suriye ortaklı olurken, bu şirketlerin 51'i anonim ve 645'i limited şirket oldu.

Haziran ayında kurulan toplam 4,641 şirket ve kooperatifin yüzde 85.20'si limited şirket, yüzde 13.57'si anonim şirket ve yüzde 1.23'ü ise kooperatif oldu. (Grafik ve Tablo)



Kaynak: DHA