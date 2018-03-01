TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yerli Otomobil 2020 veya 2022'de Tamamen Elektrikli Olacak

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 2019'da yerli ve milli otomobilini üreteceğini belirterek, "2020 veya 2022'de tamamen elektrikli olacak. Dünya ile aynı noktada yarışıyoruz. Türkiye'nin ekonomik, teknolojik dönüşümünü de sağlayacak. Hedefimiz bugün fert başına düşen milli gelir 10 bin dolar, 25 bin dolara çıksın istiyoruz" dedi.

Bir otelde gerçekleştirilen 'Karadeniz Ereğli Ekonomisinin Yıldızları' ödül törenine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar, CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan ve üyeler katıldı. Hisarcıklıoğlu, eskiden şirket kurmanın zor olduğunu, şimdi ise bir saat gibi kısa sürede kurulduğunu söyledi. Şirket kuruluşunda eskiden maliyetin 2 bin 250 lira iken, şimdi 650 liraya düştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, "Hain darbe teşebbüsünden sonra ekonomide karamsarlık havası vardı. Finansmandan müthiş sıkıntı çekiyorlar dediler üyelerimiz bana geldi. Ben de dedim ki 'önce iğneyi kendimize batıracağız. Önce biz öncülük yapacağız, sonra devletten bir şey isteyeceğiz' dedik. Başbakanımıza gittik destek talep ettik. Toplanan paraları havuza koyup, yıllık 9.9 faizle üyelerimizle tam 5 milyar lira kredi kullandırdık. Sonra devletimize gittik, destek talep ettik. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve bakanlarımız olmak üzere Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla orada üyelerimize 50 bin lira faizsiz, üç yıl vadeli, bir yıl ödemeli kredi imkanı çıkarttık. Toplam 681 bin üyeye ucuz kredi veya faizsiz kredi ya da kefil olduk" dedi.

'YERLİ OTOMOBİL 2020 VEYA 2022'DE ELEKTRİKLİ OLACAK'

Yerli otomobil hakkında konuşan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye inşallah 2019'da yerli ve mili otomobilin prototipini üretecek. 2020 veya 2022'de tamamen elektrikli olacak. Dünya ile aynı noktada yarışıyoruz. Türkiye'nin ekonomik, teknolojik dönüşümünü de sağlayacak. Hedefimiz bugün fert başına düşen milli gelir 10 bin dolar, 25 bin dolara çıksın istiyoruz. Hepimizin bugüne göre 2.5 kat daha zengin olmasıdır. Adam bir cep telefonuyla tonlarca gönderdiğimiz sacın parasını ödüyor. Bu işi Allah razı olsun 81 il sahiplendi. İnşallah buna sizin de talebiniz var. Zonguldak'ın, Ereğli'nin hepsinin talebi var. Bunun inşallah çalışmalarını yapıyoruz. Bittikten sonra bu bizim vereceğimiz karar değil. Hükümetimiz ona karar verecek. İnşallah el birliğiyle de bir an önce Türkiye ilk defa kendi yüzde yüz elektrikli otomobilini üretecek. Bugün kullandığımız en ucuz akaryakıtla elektrikli otomobilin gittiği yolu mukayese ettiğiniz zaman 10'da 1 oluyor. Artık dünya ile biz de aynı noktada olacağız."

'TÜRKİYE İŞ YAPMA KOLAYLIĞI ENDEKSİNDE 60'INCI SIRADA'

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de iş yapma kolaylığı endeksinde daha cazip hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Bunun için bir eylem planı oluşturduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye 140 ülkede 60'ıncı sırada. Hepimize zorluk çıkıyor. Recep Akdağ ile çalıştık. Hükümetimize de sunduk. Şimdi yasalar geçtikten sonrasında icra ve iflas yasası devrim niteliğinde bir yasadır. 40 yıllık aynı hükümler geçerliydi. Bir eylem planı oluşturduk. Yasası çıktı. Şirket kuruluş, icra, iflas, inşaat izinleri, tapu işlemleri, belediye uygulamaları, vergi ödemeleri bizden daha kolay 59 ülke var. Hem bir taraftan iş yapıyor bir taraftan da bunlarla uğraşıyor. İnşallah bu yasayla beraber Türkiye ilk 20'nin içinde olacak. KDV ile ilgili bundan sonra devletten KDV alacağımız kalmayacak. İnşallah Meclise sevk olan yasa ile beraber 140 milyar lira bize belli bir takvim içinde ödenecek. Kanun çıktığı günden itibaren 3 ay içerisinde alacaklarımızı devletten isteyeceğiz. Ödemezse devlet de faiz verecek. Güzel bir uygulama." dedi.

HİSARCIKLIOĞLU İLE EREĞLİ TSO BAŞKAN ADAYI ARASINDA TARTIŞMA

Konuşmanın son bölümünde söz alan Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Mustafa Özkan, Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun yaptığı konuşmayla oda seçiminde aday olan başkanvekili Sertan Yalçın lehine algı yarattığını söyledi. Özkan'a tepki gösteren Hisarcıklıoğlu, "Seni 30 yıldır tanıyorum. Ama burada ahenk farklı, burası bir seçim platformu değil. Böyle şey olur mu ayıptır. Seninle 30 yıllık hukukumuz vardı. Sana bu laflarını yakıştıramıyorum. Ben sizin misafirinizim burada. Ne Sertan'ın yanındayım ne karşısındayım ne senin yanındayım ne karşındayım. Daha ne diyeyim ya?" sözleri ile cevap verirken konuşmasını da bitirerek kürsüden indi. Ereğli TSO Başkan adayı Mustafa Özkan da tepki olarak salonu terk etti. Program, ödül töreninin ardından sona erdi.

- Zonguldak