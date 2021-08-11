TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odasını (YTSO) ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odasını (YTSO) ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, odanın yeni hizmet binasına gelen Hisarcıklıoğlu, YTSO yönetimi, meclis üyeleri, kadın ve genç girişimciler ile meslek komite başkanlarıyla görüştü.

Hisarcıklıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınlarına değindi.

Yangınlarla mücadele sürecinde tüm ülkenin tek yumruk olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Ormanların tahrip olması iklimde değişikliği tetiklemektedir. Bu nedenle doğamızı ve su kaynaklarımızı korumak en önemli milli meselemiz olmalıdır. Yaralar sarılacaktır, kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsaya destek olmaları çağrısında bulunarak başlattıkları nakdi yardım kampanyasında 1 günde 15,5 milyon lira toplandığını aktararak, "Ben camiamla gurur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra, YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ve Meclis Başkanı Muğlim Bağatar, Hisarcıklıoğlu'na hediye takdim etti.

Ziyarette, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan