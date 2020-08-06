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TMSF iki plastik, iki halı şirketini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik, Nakpilsa Plastik, Royal ve Atlas Halı ile BCF1 ticari ve iktisadi bütünlüklerini satışa çıkardı.

TMSF iki plastik, iki halı şirketini satışa çıkardı
06.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:14

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik, Nakpilsa Plastik, Royal ve Atlas Halı ile BCF1 ticari ve iktisadi bütünlüklerini satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanlara göre, ihale edilecek ticari ve iktisadi bütünlüklerin muhammen bedeli;

Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 1.12 milyar lira,Naksan Plastik AŞ'nin sahip olduğu Nakpilsa Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 315 milyon lira,Royal Halı İplik AŞ, Atlas Halı AŞ ve Naksan Plastik AŞ'nin sahip olduğu Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 353 milyon lira,Royal Halı İplik AŞ ile Naksan Plastik AŞ'nin sahip olduğu BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için ise 87.5 milyon lira olarak belirlendi.TMSF ilanlarında, "İhale bedeli ve ihale bedelinin yüzde 18'i oranındaki KDV ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben "Kurul" onayında belirtilen süre içinde Türk Lirası cinsinden peşin odanacaktir" denildi.İhale ilanlarına göre;Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Nakpilsa Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihaleleri 20 Ekim'de,Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihaleleri de 6 Ekim'de,TMSF'nin İstanbul'daki merkezinde yapılacak.   

 


Kaynak: DHA

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