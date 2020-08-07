TMOK fair play çalışmaları kitaplaştırıldı Türkiye'de 1982 yılından beri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) çatısı altında yürütülen fair play çalışmalarının arşivi kitap haline getirildi.

Türkiye'de 1982 yılından beri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) çatısı altında yürütülen fair play çalışmalarının arşivi kitap haline getirildi.

TMOK Fair Play Komisyonu Raportörü Remzi Yılmaz tarafından "Sporda ve Yaşamda Fair Play" ismiyle hazırlanan kitap, üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerine ücretsiz dağıtılacak.

Kaynak: AA