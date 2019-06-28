"TMO piyasada olmalıdır"

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu yıl ve sonraki yıllarda da alım yaparak piyasada olması gerektiğini belirtti.

Şahin, Giresun Ziraat Odasında düzenlediği basın toplantısında, fındıkta fiyatın tatmin edici olmasının üreticiler açısından önemine değindi.

Kültürel işlemlerin yanı sıra Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşlı fındık bahçelerinin çiftçilere verilecek destekle kademeli olarak yenilenmesinin verimlilik açısından zorunlu olduğunu vurgulayan Şahin, "Aksi takdirde dekarda fındık veriminin ABD'de 290 kilograma kadar ulaştığı, bizdeki verimin 95-100 kilogramda kaldığı, özellikle Doğu Karadeniz'de 70 kilogramlara kadar indiği bir ortamda üreticimizin geçimini yeterli bir fiyat olmadan sağlamasına imkan yoktur." dedi.

Abdullah Şahin, üreticilerin ürünü talebe göre piyasaya sunamadığını dile getirerek, "Bu nedenle üreticinin korunmasının yolu, kesinlikle TMO ya da bir başka müdahale kurumunun piyasada daimi olarak bulunmasından geçer. Piyasadaki tekelci yaklaşımın kırılmasının, piyasadaki istikrarın sağlanmasının başka yolu yoktur. TMO, bu yıl ve sonraki yıllarda da alım yaparak piyasada olmalıdır. Yüzbinlerce fındık üreticisinin tek güvencesi bu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, TMO'nun yapacağı alımlarda, üretici maliyetlerini de göz önünde bulundurarak bir fiyat belirlemesi gerektiğini ifade eti.

Fındık piyasasının spekülasyondan uzak tutulması gerektiğinin altını çizen Şahin, "Rekolteyi bakanlığın açıklaması kararını kabul eden ihracatçı ve borsaları, sözlerinin arkalarında durmalıdır ve bakanlık tarafından açıklanacak rekolteyi beklemelidir." dedi.

Basın toplantısına Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ve ilçe ziraat odası başkanları da katıldı.

Kaynak: AA