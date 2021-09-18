TMO'dan kuru üzüm üreticisine 15 milyon liralık ödeme - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TMO'dan kuru üzüm üreticisine 15 milyon liralık ödeme

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Ekonomi
TMO'dan kuru üzüm üreticisine 15 milyon liralık ödeme

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ofis olarak kuru üzüm müdahale alımlarına 10 Eylül'de başladıklarını, ilk hafta aldıkları ürün bedeli olan 15 milyon lirayı üreticilerin hesabına yatırdıklarını söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ofis olarak kuru üzüm müdahale alımlarına 10 Eylül'de başladıklarını, ilk hafta aldıkları ürün bedeli olan 15 milyon lirayı üreticilerin hesabına yatırdıklarını söyledi.

Ofisin Manisa'daki kuru üzüm alım noktalarını ziyaret eden Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru üzümde uyguladıkları alım politikasının üreticilerden kabul gördüğünü kaydetti.

Bu yıl ilk kez dökme ürün alımına da başladıklarını, çuval yerine büyük hacimli kasalar kullanarak birim alanda çok daha fazla ürün depolama imkanına sahip olduklarını dile getiren Güldal, üreticinin de çuval, ambalaj ve doldurma masrafından tasarruf ettiğini bildirdi.

Üreticinin ofisin alımlarına yoğun ilgisi olduğunu aktaran Güldal, "Gözlemlerimize göre 9 numara üzüme verilen 13 lira, üretici tarafından memnuniyetle karşılanmış. TMO fiyatı, taban, referans, eşik fiyattır. Bunun altında üzümlerini kesinlikle satmasınlar. Randevu alarak ürünlerini getirebilirler. Herhangi bir alım, tonaj sınırımız söz konusu değil." diye konuştu.

Güldal, ürün alımlarının bedellerini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla bir hafta içinde üreticilerin hesabına yatırdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ürününü ilk hafta teslim eden üreticilerimize paralarını yatırdık, 15 milyon lira ödeme yaptık. Bugünden itibaren teslim edilecek ürünlerin bedellerini de önümüzdeki hafta perşembe ve cuma üreticilerimize vereceğiz. Bunu haftada bir defa, periyodik olarak devam ettireceğiz."

Manisa'nın Salihli ilçesindeki alım merkezine ürününü getiren üreticilerden İsmail Emre Koşar da kuru üzümün TMO alım merkezlerinde daha değerli olduğunu belirterek, "Tüccarların verdiği fiyatlar daha düşük. TMO, malın kıymetini tüccarlara göre daha iyi bilen bir işletme olduğu için buraya getirdim." dedi.

AA / Ahmet Bayram - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Berfu Yenenler
Spor Ali Koç Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Mehmet Nuri Ersoy Şans Oyunları Güzel Sözler Emre Kılınç Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TMO'dan kuru üzüm üreticisine 15 milyon liralık ödeme - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 12:06:13. #1.17#