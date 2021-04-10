Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltik satın alınarak vatandaşa dağıtılacak

Pandemi nedeniyle yaşanan talep daralmasıyla çiftçinin ürünü elinde kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçinin daha fazla zarar etmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne talimat verdi. Bu kapsamda; TMO, çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği satın alarak vatandaşa ücretsiz dağıtacak.

Pandemi döneminde yaşanan sorunlar nedeniyle çiftçilerin ürünlerinin bir kısmı elinde kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) çiftçinin elinde kalan ürünlerin satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması yönünde talimat verdi.

ÇİFTÇİDEN 2,2 MİLYON TON ÜRÜN ALINACAK

Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen TMO, çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği satın alacak. Çiftçiden satın alınan ürün vatandaşa ücretsiz dağıtılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi süreci boyunca mağdur olan çiftçinin sorunlarının çözümü için destek çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

PAKDEMİRLİ AÇIKLAMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada stok artışlarını önlemek için patates ve kuru soğan alımına başlayacaklarını ve alımı yapılan ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtılacağını ifade etmişti. Covid-19 salgını sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve dışı piyasalarda patates ve soğan satışlarının gerilediğine dikkati çeken Pakdemirli, bu gelişmelerin, stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olduğuna dikkat çekmişti.

Pakdemirli, "Patates ve soğan piyasalarında ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir. Bu kapsamda üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerimizden başlamak üzere Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilo başına 85 kuruştan satın alınacaktır. Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır" demişti.