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TMB Başkanı Yenigün: Bölgesel sorunlar nedeniyle 3 milyar dolarlık işi alamadık

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, ikili ilişkilerdeki sıkıntılar nedeniyle de bu yıl 3 milyar dolarlık ihalede birinci sırada olmasına rağmen Türk firmalarına işin verilmediğini bildirdi.

28.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:41
TMB Başkanı Yenigün: Bölgesel sorunlar nedeniyle 3 milyar dolarlık işi alamadık

Müteahhitler Birliği Başkanı , ikili ilişkilerdeki sıkıntılar nedeniyle de bu yıl 3 milyar dolarlık ihalede birinci sırada olmasına rağmen Türk firmalarına işin verilmediğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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