TMB Başkanı Yenigün: Bölgesel sorunlar nedeniyle 3 milyar dolarlık işi alamadık

28.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:41

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, ikili ilişkilerdeki sıkıntılar nedeniyle de bu yıl 3 milyar dolarlık ihalede birinci sırada olmasına rağmen Türk firmalarına işin verilmediğini bildirdi.