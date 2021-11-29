TKM'de öğretmenlere özel konser
29 KASIM 2021BASIN BÜLTENİTKM'de öğretmenlere özel konserBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Rüştü Şentürk Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel konser düzenlendi.
BURSA (Habermetre) - 29 KASIM 2021
BASIN BÜLTENİ
TKM'de öğretmenlere özel konser
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Rüştü Şentürk Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel konser düzenlendi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı ve iki bölüm halinde yapılan konser Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Rüştü Şentürk Türk Sanat Müziği Topluluğu'ndan 13 solist, 'elveda gençliğim', 'gittiğinde anladım', 'gel gönlümü yerden yere vurma güzel' ve 'dışarıda bir yaz yağmuru' adlı Türk Sanat Müziği'nin beğenilen parçalarını seslendirdi.
Müzik severlerin yoğun ilgi gösterdiği konser sonunda Başkan Aktaş, solistlere çiçek takdim etti.
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