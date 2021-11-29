BURSA (Habermetre) - 29 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

TKM'de öğretmenlere özel konser

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Rüştü Şentürk Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel konser düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı ve iki bölüm halinde yapılan konser Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Rüştü Şentürk Türk Sanat Müziği Topluluğu'ndan 13 solist, 'elveda gençliğim', 'gittiğinde anladım', 'gel gönlümü yerden yere vurma güzel' ve 'dışarıda bir yaz yağmuru' adlı Türk Sanat Müziği'nin beğenilen parçalarını seslendirdi.

Müzik severlerin yoğun ilgi gösterdiği konser sonunda Başkan Aktaş, solistlere çiçek takdim etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet