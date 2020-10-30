TJK, depremden etkilenen vatandaşlar için Şirinyer Hipodromu'nu kullanıma açtı

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından, yıkılan binaların ve enkaz altında kalan vatandaşların olduğu bilgileri geldi. Dışarıda kalan depremzede vatandaşlarımız için ise Türkiye Jokey Kulübü Buca'da bulunan, Şirinyer Hipodromu'nun açılacağı bilgisini verdi.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Ege Denizi'nde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir Buca'da bulunan Şirinyer Hipodromu'nun konaklama ve ihtiyaçlar için açık olacağını açıkladı.

TJK'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Şirinyer Hipodromumuz, misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG'DE 4 MAÇ ERTELENDİ

İzmir'in Seferihisar ilçesi yakınlarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem, Türk futbolunu da derinden etkiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 1'i Süper Lig olmak üzere toplamda 4 maçın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi. Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihte yapılacak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı