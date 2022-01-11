Tivibu'da İspanya Süper Kupası heyecanı
AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu'da, İspanya Süper Kupası yarı final maçları naklen yayınlanıyor.
Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu'da, İspanya Süper Kupası yarı final maçları naklen yayınlanıyor.
Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın heyecanla beklediği El Classico'da (Barcelona-Real Madrid) ezeli rekabet ekranlarda bir kez daha seyirciyle buluşurken, Atletico Madrid- Athletic Bilbao maçları sporseverlere keyifli bir futbol deneyimi yaşatacak.
Tivibu aboneleri, İspanya Süper Kupası yarı finallerinden El-Classico'yu Erkut Öztürk'ün sunumuyla 12 Ocak Çarşamba günü Tivibu Spor 3 kanalından izleyebilecekler. Atletico Madrid ile geçen sezonun Süper Kupa sahibi Athletic Bilbao'nun karşılaşacağı yarı final ise 13 Ocak Perşembe günü Tivibu Spor 2 kanalından takip edilebilecek.
AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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