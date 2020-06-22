TIR'la taşınan iş makinesinin çarptığı üst geçit çöktü
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TIR'la taşınan iş makinesinin çarptığı üst geçit çöktü

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde, TIR'ın taşıdığı iş makinesi üst geçide çarptı.

TIR'la taşınan iş makinesinin çarptığı üst geçit çöktü
22.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:22

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde, TIR'ın taşıdığı  iş makinesi üst geçide çarptı. Kazada üst geçit çökerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 

Kaza, öğle saatlerinde Çerkeş ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. İstanbul-Samsun istikametinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR'ın taşıdığı ekskavatör, üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit yıkıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapatıldı. TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Belediye ekiplerinin yıkılan üst geçidin enkazını kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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